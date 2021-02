Veit Lindau Gedanken zum Tag

Machen wir uns nichts vor: Authentisch zu leben - von innen nach außen - ist gefährlich. Du wirst Fehler machen, dich blamieren, auf Ablehnung stoßen. Du wirst wieder und wieder am Rand deiner Komfortzone stehen und nicht wissen, was der nächste Schritt ins Ungewisse bringt. Doch ist die Alternative weniger gefährlich? Das qualvolle Zögern? Die nagenden Zweifel (…)? Werden wir nicht auch auf den sogenannten "sicheren" Pfaden Fehler machen, Ablehnung erfahren? Da stehst du nun. Mit deiner Kraft, deinen Impulsen. An der Grenze zum Neuland. Du fühlst Unsicherheit, vielleicht sogar Angst. In Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen auf einen absolut angstfreien Moment hoffen, um loszugehen. Sie glauben, sie könnten noch nicht starten, weil ihnen das Vertrauen fehlt. Dabei übersehen sie, dass es genau andersherum funktioniert. Vertrauen kommt nicht einfach so. Es ist der Lohn für unser Risiko. Nur so können wir herausfinden, ob das Leben uns trägt. Wenn du lange von außen nach innen gelebt hast, musst du dich erst wieder kennenlernen. Du musst lernen, auf deine innere Stimme zu hören und ihren Ansagen zu folgen. Wirst du dabei Fehler machen? Und ob! Deshalb ist es sinnvoll, nicht wie ein stures Nashorn voranzuschreiten, sondern dich offen und flexibel vorwärts zu bewegen. Du lauschst am Morgen. Du empfängst einen Impuls. Du probierst ihn aus.