Mischa Miltenberger Gedanken zum Tag

Meditation gehörte für mich früher ins Reich der Esos oder der Menschen, die zu viel Zeit haben. Sich freiwillig hinsetzen und gemeinsam länger schweigen, wer kommt denn auf sowas? Heute weiß ich: Mir war das alles deshalb so suspekt, weil ich im Innersten geahnt hatte, dass für mich ein wichtiger Teil der Lösung im Stillwerden verborgen ist. (…) In der bewusst herbeigeführten Stille kann ich tiefes Wissen anzapfen, an das ich auf andere Weise gar nicht herankäme. Meditation ist seitdem fester und unverrückbarer Bestandteil meines Lebens. Still werden kann ich immer und überall, ob auf der Parkbank, beim Waldspaziergang, auf dem Felsen am Meer, im heimischen Wohnzimmer. Ich brauche dafür nicht zwingend ein Meditationskissen. Es reicht meine Bereitschaft, mir eine Weile - völlig frei von allen Ablenkungen - Zeit für mich zu nehmen. Dann erlebe ich Momente des Abtauchens, des reinen Seins, der Achtsamkeit, des bewussten Wahrnehmens. Momente, in denen ich mich intensiv spüre. Momente der tiefen Vergebung für die vielen Wunden, die ich mir selbst im Lauf der Jahre zugefügt habe. Momente der Heilung.