Jenke von Wilmsdorff Gedanken zum Tag

Große Perioden meines Lebens habe ich damit zugebracht, kopflos Entwicklungen hinterherzujagen. Ich hatte schon so viel und wollte noch mehr. Viel mehr. Ich konnte all das Schöne und Glückliche in meinem Leben nicht ausreichend schätzen, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, meine festen Vorstellungen von Glück und Zufriedenheit durchzusetzen. Völlig starr und blind im Geiste war ich immer auf der Jagd nach noch mehr, weil ich glaubte, das Erreichte würde mich dann noch glücklicher machen. Was für ein Trugschluss. (…) Ich wollte das Glück sammeln wie ein Eichhörnchen seinen Wintervorrat an Nüssen. Wahllos und gierig, nach dem Motto: Nur die Menge macht's. (…) Ich habe in meinem Leben so viele Menschen getroffen, die große Schicksale zu bewältigen hatten, die in Not waren, schwer krank oder bedroht. Doch die gelassensten und auf ihre Art zufriedensten Menschen, die ich je traf, fand ich ausgerechnet unter ihnen. (…).Denn sie sahen in ihrem Leben immer noch genügend Dinge, die sie glücklich machten. Sie erkannten ihren wahren Besitz. Das bedeutet keinesfalls, dass man seine Träume und Hoffnungen aufgeben soll. Es bedeutet aber, sich des Positiven und des Schönen in seinem Leben bewusster zu sein.