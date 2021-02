Anselm Grün Gedanken zum Tag

In jedem von uns ist Angst und Vertrauen. Es gibt keinen Menschen, der nur Angst hat oder nur Vertrauen. Doch oft sind wir auf die Angst fixiert. Die Angst hat ihre Berechtigung. Wenn wir keine Angst hätten, hätten wir kein Maß. Die Angst weist uns auf reale Gefahren hin und mobilisiert in uns Kräfte, uns gegen die Gefahr zu schützen. Und die Angst lädt uns immer wieder ein, unsere eigenen Grenzen zu akzeptieren. Doch es gibt auch Ängste, die uns lähmen. Wir können sie nicht einfach unterdrücken. Besser ist es, mit ihnen zu sprechen. Dann werden wir merken, wo die Angst uns auf falsche Grundannahmen aufmerksam macht. Vielleicht zeigt uns die Angst, dass wir zu hohe Idealbilder von uns aufgebaut haben, die wir aber nie verwirklichen können. Oder sie verweist uns auf die Grundannahme, dass wir keine Fehler machen dürfen, weil wir sonst von den Menschen abgelehnt werden, oder dass wir uns nicht blamieren dürfen, weil wir sonst nichts wert sind. Andere Ängste verweisen uns auf das Wesen unseres Menschseins. Die Angst vor Krankheit und Tod können wir nicht ausrotten. Sie führt uns zu unserem wahren Selbst, das die Krankheit und den Tod überdauert. (…) Letztlich braucht es das Vertrauen, dass das Gute stärker ist als das Böse, dass die Welt trotz der destruktiven Möglichkeiten der menschlichen Macht, trotz aller Gefährdung in der Hand Gottes ist.