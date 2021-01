Angelika Rohwetter Gedanken zum Tag

Kinder machen sich keine Gedanken über den Sinn des Lebens. Für sie ist das Leben selbst der Sinn. Je älter Menschen werden, umso stärker werden Zweifel, Fragen und Ängste. Es gibt noch viele unerfüllte Wünsche, viele Versäumnisse. Der Alltag mit seinen, oft lästigen Kleinigkeiten nimmt einen großen Raum ein. Was ist, wenn ich alt sein werde? Werde ich mit Zufriedenheit oder mit Bedauern auf mein Leben zurückschauen? Und wenn ich beides empfinden werde, was wird überwiegen? Hatte ich den richtigen Beruf? Habe ich meine Möglichkeiten genutzt? Diese Fragen stellen sich oft schon in den mittleren Jahren, und das ist gut so. Hier gibt es noch die Möglichkeit, den Kurs zu ändern. Die Frage nach dem Sinn kann sehr drängend werden. Ich meine das nicht (nur) als philosophische Fragestellung, sondern als eine intime, ganz persönliche. Gern zitiere ich den Dalai Lama, der gesagt haben soll, der Sinn des Lebens sei es, glücklich zu sein. Aber das ist keine Antwort, sondern schon die nächste Frage: Was macht mich glücklich? Und das, was mich wirklich zutiefst beglückt, beinhaltet wichtige Hinweise auf den Sinn meines Lebens. Es ist wichtig, diesem Sinn auf die Spur zu kommen. Haben wir diese Spur gefunden, werden Ängste ganz klein.