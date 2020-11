Christoph Breit Gedanken zur Adventszeit

Montag, 30. November 2020

"Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind." Doch ist es dieses Jahr wie alle Jahre wieder? Wo nicht sicher ist, wie wir uns an Weihnachten unterm Christbaum treffen können. Es wird nun einmal alles anders gehen müssen wie sonst. Und manch vertrauter Weg ist dieses Jahr unmöglich, auch wenn man sich noch so darauf gefreut hat. "Alle Jahre wieder" suggeriert, dass die Vorbereitung auf Weihnachten jedes Jahr gleich ist. Und wenn wie dieses Jahr besondere Umstände von allen besondere Maßnahmen erfordern, befürchten einige gleich den Untergang des Abendlandes oder das Ende der persönlichen Freiheit. Für sehr viele Menschen war aber schon vor der Pandemie ein Jahr nicht gleich dem Jahr zuvor. Alles ist plötzlich ganz anders, wenn Vater oder Mutter gestorben sind. Wenn das eigene Kind verunglückt oder eine Krebsdiagose alles durcheinander wirft. Wenn wirtschaftlich mit einem mal alles zusammenbricht. Dann ist nichts wie alle Jahre wieder. Bei vielen Menschen, die wir gar nicht wahrnehmen. Das Weihnachtslied scheint diese Erfahrungen zu kennen und singt in diese Leben hinein von dem Christuskind. Auch dieses Jahr: "Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Ist auch mir zur Seite still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand." Alle Jahre wieder.

Christoph Breit / unveröffentlichter Text