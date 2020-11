Hannes Schott Gedanken zum Tag

Samstag, 28. November 2020

Gerade weil sich im restlichen Leben so viel ins Internet verlagert hat, ist es wichtig, dass Kirche ein Gesicht vor Ort hat, man seine Ortsgemeinde, sein Gotteshaus, die zuständigen Geistlichen und seine Mitchristinnen und -christen kennt. Die Kirche wird noch weiter analog bestehen bleiben. Das ist ihre große Stärke, wenn sich vieles andere digitalisiert. Was von dieser durch Corona aufgezwungenen "digitalen Revolution" der Kirche bleibt, wird sich zeigen. Vieles wurde vernetzt - auch über größere Entfernungen. Es bleibt spannend, was davon erhalten und weiter ausgebaut werden kann. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer kamen jedenfalls wieder raus aus dem für uns toten Winkel, denn auch Kirchenferne äußerten sich wohlwollend über unsere frohen und hoffnungsvollen Botschaften und unsere Bemühungen, Menschen digital oder analog gut und bestärkt durch die schwere Zeit zu bringen. Denn das ist und bleibt unsere Aufgabe. "Ecclesia est semper reformanda." Dieses alte Zitat, dessen Urheber nicht mehr genau festzustellen ist, bringt es auf den Punkt: Die Kirche muss immer wieder reformiert werden. Manchmal sind es eben auch die äußeren Umstände, die Reformen vorantreiben, und ich schaue mit freudiger Erwartung darauf, wie sich weiterentwickelt, was in dieser besonderen Zeit gewachsen ist und wächst.

Entnommen aus: Hannes Schott "Raus aus dem toten Winkel. Ein unkonventioneller Blick auf die Kirche von morgen", Kösel Verlag, München 2020