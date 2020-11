Susanne S. Weik Gedanken zum Tag

Freitag, 27. November 2020

Was ist alles schön, gut, bereichernd und befriedigend in Ihrem heutigen Erwachsenenleben? Und wo liegen Ihre Kraftquellen? Die Begegnung mit dem Inneren Kind braucht die Stärke eines Erwachsenenanteils, der gut im Leben steht, dem Inneren Kind Halt geben kann und um seine Kraftquellen und Fähigkeiten weiß. Mir macht es zum Beispiel Freude zu wandern, draußen in der Natur zu sein, Bäume zu betrachten, mich anzulehnen an einen starken Stamm und das Harz zu riechen. Ich bewundere die vielfältigen Formen der Äste und ihre Verzweigungen, die besonders im Winter gut zu sehen sind. Im Frühjahr lasse ich mich vom zarten Aufbrechen der neuen Blätter berühren und im Sommer beruhigt mich das satte Grün des Waldes. (…) Wie schaffen Sie es, von Problemen abzuschalten und im Hier und Jetzt und in Ihrem Körper anzukommen und ein gutes Gefühl zu sich selbst zu haben? Was nährt Sie in Ihrem Leben? Für was in Ihrem Leben sind Sie dankbar? Dankbarkeit ist eine gute Möglichkeit, mit Kraftquellen in Berührung zu kommen. Sie schätzt das, was in unserem Leben da ist und was wir oft für so selbstverständlich halten und gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Wir entdecken Dankbarkeit, indem wir über das Wertvolle in unserem Leben nachdenken. Plötzlich ist sie da! Und mit Dankbarkeit taucht Freude auf.

Entnommen aus: Susanne S. Weik "Kraftquelle inneres Kind. Was uns nährt, tröstet und lebendig macht", Lüchow Verlag, Bielefeld 2016 (E-Book, Teil 2: 'Kraftquellen einsammeln')