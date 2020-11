Karl Jaspers Gedanken zum Tag

Samstag, 14. November 2020

Diskussionen pflegen keine gründliche Erörterung zu sein. Man wirft sich spärlich begründete Sätze zu. Man wechselt oft das Thema. Die Sätze kreisen nicht um eine Mitte. Man spricht emotional. Man redet immer wieder aneinander vorbei. Es kommt zu keinem Ergebnis. Man hört nur auf oder bricht ab. Woran liegt das? Und wie kann man zu einer besseren Diskussion kommen? (…) Erstens liegt das Misslingen an der Vermischung und falschen Identifizierung von Tatsachenfeststellung und Beurteilung. Das Faktische könnte in Diskussionen zur gemeinsamen Erkenntnis gebracht werden. Der Wille dagegen, der sich ein Ziel setzt, ist aus keinem Wissen als richtig abzuleiten. Da aber der Wille eines redlichen Vernunftwesens nicht blind ist, kann er durch Denken in der Diskussion deutlicher werden. Dann würde sich die Diskussion verwandeln. Die Gegner werden klarer darüber, was sie eigentlich wollen. Beide suchen das Gesagte auf die sogenannten "letzten Standpunkte" zurückzuführen und die Konsequenzen zu zeigen mit der Frage: Willst du das wirklich? So können Gegner, im gemeinsamen Willen zur Wahrheit, an den Ort ihres unumgänglichen Kampfes gelangen, in dem wirkliche Mächte durch sie einander ins Angesicht blicken. Und da können Menschen (…) bei radikaler Gegnerschaft doch in einer übergreifenden Kommunikation sich verbinden.

Entnommen aus: Karl Jaspers "Kleine Schule des philosophischen Denkens", Piper Verlag, München 2012