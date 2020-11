Elisabeth Schlumpf Gedanken zum Tag

Freitag, 13. November 2020

Spiritualität ist eine Dimension des Menschseins. Heute wird sie oft als Gegensatz zu Religiosität verstanden. Spiritualität war aber bis zur Entwicklung der klassischen Religionen und der Wissenschaften ein alltägliches Verhaltensmuster. Der Schamanismus der Hawaianer zum Beispiel kennt ein spirituelles Ritual namens Ho'oponopono, das der friedlichen Verständigung und Versöhnung dient. Es drückt den Wunsch aus, "mit sich selbst und seiner Umwelt, seinen Mitmenschen, der Natur und Gott in Liebe und Harmonie zu leben. Alles ist eins. Ich bin ein Teil von dir, du bist ein Teil von mir. Ho'op bedeutet >sich kümmern, >verursachen< und >pono< heißt >Ordnung. Harmonie, Kreativität<. >Ponopono< ist eine Verstärkung der All-eins-Energie, des unbegrenzten Energiepotentials in uns. >Ho'o<, meint >mit der göttlichen Vollkommenheit und Harmonie fließen, in die Liebe zurückkehren<." Die eindrücklich einfache Formel für dieses Ritual heißt: "Es tut mir leid. Ich liebe dich. Bitte verzeih mir. Danke." Das Ho'oponopono ist ein gutes Beispiel für ein spirituelles Versöhnungsritual. Doch leider werden Spiritualität und Religiosität in Europa nicht immer hochgeschätzt.

Entnommen aus: Elisabeth Schlumpf "Ich hör nicht auf, ich fang erst an! Die Kunst des guten Alterns", Kösel Verlag, München 2020