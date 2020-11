Jiddu Krishnamurti Gedanken zum Tag

Verstehen Sie, was einfache Liebe ist?

Mittwoch, 11. November 2020

Verstehen Sie, was einfache Liebe ist? Weder die Komplexität sexueller Liebe, noch die Liebe Gottes, sondern einfach Liebe, Zärtlichkeit, wirkliche Freundlichkeit in unserer ganzen Einstellung zu allen Dingen. (…) Wissen Sie, was es bedeutet, empfindsam zu sein? Es bedeutet sicherlich, ein zärtliches Gefühl für etwas zu haben: ein Tier leiden zu sehen und sich darum zu kümmern, einen Stein vom Weg zu nehmen, weil dort viele Menschen barfuß gehen, einen Nagel von der Straße aufzuheben, weil ein Autoreifen platzen könnte. Empfindsam zu sein heißt, mit Menschen, mit Vögeln, mit Blumen, mit Bäumen zu fühlen - nicht weil sie Ihnen gehören, sondern einfach deshalb, weil Sie für die außergewöhnliche Schönheit von Dingen wach sind. (…) Zu lieben ist, dieses außergewöhnliche Gefühl der Zuneigung zu haben, ohne etwas dafür zu erwarten. (…) Zu lieben ist das Großartigste im Leben.

Entnommen aus: Jiddu Krishnamurti "Das Wesentliche ist einfach. Antworten auf Fragen des Lebens", hrsg. von D. Rajagopal, übersetzt aus dem Englischen von Wulfing von Rohr, Herder Verlag, Freiburg 2005