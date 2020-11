Markolf H. Niemz Gedanken zum Tag

Montag, 09. November 2020

Wie werde ich glücklich? Ob Sie es glauben oder nicht - es gibt eine klare Antwort auf diese Frage, und deshalb habe ich sie zu meinem Lebensmotto erhoben. Weil happy etwas ist, was ich bin und nicht habe, gibt es nichts außerhalb von mir (weder ein anderes Lebewesen, noch ein Objekt, noch ein Ereignis), was mich glücklich machen kann. Es gibt nur ein Erfolgsrezept, um glücklich zu sein: Ich bin glücklich, wenn ich "ja" zu allem sage, was ist, und mit dieser Haltung meinen nächsten Schritt gehe. Es ist genau so einfach, wie es klingt. Ich muss nur die Gegenwart annehmen, wie sie ist, und schon bin ich glücklich. Wenn ich hingegen "nein" sage, zum Beispiel, weil ich etwas mehr haben will oder, weil ich etwas besser leben will oder, weil ich etwas länger leben will, dann bin ich unglücklich. Probieren Sie es aus - es funktioniert! Allerdings könnten Sie einwenden: Wenn jeder "ja" zu allem sagt, was ist, entfällt die Motivation, etwas zu verändern. Darum ist es wichtig, nicht nur "ja" zur Gegenwart zu sagen, sondern aus diesem Glücklich-Sein heraus auch den nächsten Schritt zu gehen. Glücklich-Sein ist nicht das Ziel des Lebens - es ist der Weg!

Entnommen aus: Markolf H. Niemz "Die Welt mit anderen Augen sehen. Ein Physiker ermutigt zu mehr Spiritualität", Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2020