Rüdiger Maschwitz Gedanken zum Tag

Samstag, 07. November 2020

Der Mensch kann Meditation praktizieren, um sich selbst besser kennen zu lernen und um mit den Anforderungen, die das Leben an ihn bzw. sie stellt, hilfreicher umgehen zu können: Einfach weil es guttut und Sinn macht. Aber Meditation führt darüber hinaus. Der Mensch kann und wird dem Geheimnis begegnen, das hinter allem Leben steht. (…) Erst langsam setzt sich die Erkenntnis und Einsicht durch, dass dieses Geheimnis, das wir neben Gott auch göttliche Wirklichkeit oder Urgrund des Lebens nennen, letztlich nur auf der Erfahrungsebene zugänglich ist. Die Menschen machen einzigartige und persönliche Erfahrung mit diesem Geheimnis. Das hat einen hohen starken, subjektiven Charakter. Aber das ist mit jeder Erfahrung so. Erst wenn wir uns sich über die Erfahrung austauschen und sie reflektieren, können wir entdecken, dass diese Erfahrungen große Gemeinsamkeiten haben - über die jeweilige Religion hinaus. Die Subjektivität wird so erweitert und in einen größeren Zusammenhang gestellt. Dieses Geheimnis kann man jeweils nur im gegenwärtigen Augenblick erfahren, danach ist die Erfahrung zu Ende. Keine Erfahrung ist wiederholbar, sie ist Vergangenheit; aber sie wirkt in die Gegenwart und in die Zukunft hinein.

Entnommen aus: Rüdiger Maschwitz "Herzenssache - weil es mir gut tut…Ein Meditationskurs zur inneren Balance", Kösel Verlag, München 2019 (E-Book, Kap. 'Was ist Meditation?')