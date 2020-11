Dalai Lama Gedanken zum Tag

Wenn Sie sich stets daran erinnern, wie schnell sich dieses Leben wieder auflöst, dann werden Sie Ihre Zeit zu schätzen wissen und das tun, was am Nützlichsten ist.

Freitag, 06. November 2020

Wenn Sie sich stets daran erinnern, wie schnell sich dieses Leben wieder auflöst, dann werden Sie Ihre Zeit zu schätzen wissen und das tun, was am Nützlichsten ist. Mit einem starken Gespür für das nahe Bevorstehen des Todes werden Sie die Notwendigkeit verspüren, sich in der spirituellen Praxis zu üben und Ihren Geist zu üben und zu verbessern, statt Ihre Zeit mit allerlei Ablenkungen zu verschwenden - angefangen beim Essen und Trinken, über Klatsch und Tratsch bis hin zum endlosen Gerede über Kriege und Liebesgeschichten. Für Menschen, die noch nicht einmal das Wort "Tod" hören können, von dessen Wirklichkeit dann ganz zu schweigen, wird das tatsächliche Eintreten des Todes höchstwahrscheinlich großes Unbehagen und Furcht mit sich bringen. Diejenigen aber, die daran gewöhnt sind, den nahe bevorstehenden Tod zu kontemplieren, sind darauf vorbereitet, dem Tod ohne Reue und Bedauern ins Angesicht zu sehen, wenn er dann eintritt. Über die Ungewissheit des Todeszeitpunktes nachzudenken, bringt einen Geisteszustand hervor, der friedvoll ist, gezähmt und heilsam, da er sich mit mehr beschäftigt als nur den oberflächlichen Angelegenheiten dieses einen kurzen Lebens.

Entnommen aus: Dalai Lama "Das Leben tiefer verstehen. Erkenne dich selbst und lebe gelassener", hrsg. von Jeffrey Hopkins, aus dem Amerikanischen von Johannes Tröndle, Herder Verlag, Freiburg 2016