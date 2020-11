Linda Scott Gedanken zum Tag

Betrachten wir die kontinuierliche Benachteiligung der Frauen dieser Welt, so lässt sich ein Muster struktureller Ungleichheit erkennen.

Donnerstag, 05. November 2020

Betrachten wir die kontinuierliche Benachteiligung der Frauen dieser Welt, so lässt sich ein Muster struktureller Ungleichheit erkennen, das nicht durch unzählige irrationale Taten von Frauen, sondern durch gezielte Ausgrenzung verursacht wird. Und genau das ist das Erkennungsmerkmal der ältesten und größten Unterschicht der Menschheit. Wir sollten uns gemeinsam von diesem hässlichen historischen Ballast befreien und Frieden und Wohlstand an seine Stelle setzen. Wir brauchen eine konzertierte weltweite Bewegung, um die systematische Unterdrückung von Frauen zu beenden. Es gibt viel zu tun. Es wird nicht leicht, und es wird nicht schnell gehen, aber der Wandel wird die Mühe wert sein. Motivieren kann uns die Aussicht auf eine Weltwirtschaft, die nicht nur inklusiver, sondern auch frei von jener patriarchalen Ausbeutungsstruktur ist, die Frauen und Männer Jahrtausende lang unterdrückt und die Erde zerstört hat. Die Ablösung dieser Ethik der Herrschaft durch eine Ethik des Teilens verlangt nichts weniger als einen Sprung in der sozialen Evolution unserer Spezies. Doch Beweglichkeit ist unsere größte Stärke. Wir schaffen das. Der Weg liegt hell und klar vor uns, die Aufgabe drängt, und die Möglichkeiten sind groß.

Entnommen aus: Linda Scott "Das weibliche Kapital", aus dem Englischen von Stephanie Singh, Hanser Verlag, München 2020