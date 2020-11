Wallace J. Nichols Gedanken zum Tag

Mittwoch, 04. November 2020

Weil ich mein Leben mit dem Wasser und seinen Geschöpfen verbringe, kann ich bezeugen, dass manchmal ein mystisches Erlebnis herauskommt, wenn man mit der Natur zu tun hat. Der Mensch ist umgeben von menschengemachten Bauwerken und Dingen, so dass es immer schwieriger wird, sich die vertraute Beziehung mit diesem schönen blauen Planeten vor Augen zu halten. Aber in jenen flüchtigen Augenblicken, in denen wir die natürliche Umwelt einmal wahrnehmen - der Sonnenuntergang, der uns den Atem anhalten lässt, das Murmeln des Windes in den Bäumen, der scharfe, saubere Duft von Regen auf Gras oder der Salzgeruch der Luft am Meer, das Gefühl von Sand oder Erde unter den Füßen -, dann passiert etwas Magisches. Diese Augenblicke bringen einen nicht nur wieder mit der Natur in Verbindung, sondern auch mit dem eigenen Wesen; sie öffnen uns die Augen dafür, dass wir Teil von etwas sind, das größer ist als wir selbst. (…) Wir spüren Verbundenheit im bescheidensten Tempel und in den prächtigsten Synagogen, Moscheen und Kathedralen; in Wäldern oder Bergen oder an Seeufern; wenn wir neben einem schlafenden Kind stehen, in die Augen der oder des Geliebten schauen, oder wenn wir die Geschöpfe dieser Welt sehen oder berühren und über die großartige Vielfalt des Lebens staunen.

Entnommen aus: Wallace J. Nichols "Blue Mind. Wie Wasser uns glücklicher macht", aus dem Englischen von Martin Bayer, S.Hirzel Verlag, Stuttgart 2020