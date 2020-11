Blaise Pascal Gedanken zum Tag

Montag, 02. November 2020

Das ist unser Stand im Dasein; das ist es, was uns unfähig macht, sicher zu wissen und schlechthin unwissend zu sein. Wir treiben dahin auf einer unermesslichen Mitte, immer ungewiss und schwankend, von einem Ende zum anderen gestoßen. An welchem Ziel auch immer wir gedachten, festzumachen und Halt zu gewinnen, es schwankt und lässt uns fahren; und wenn wir ihm folgen, entwindet es sich unseren Griffen, entgleitet uns und entflieht in einer ewigen Flucht. Nichts hält für uns an. Das ist der Zustand, der uns natürlich ist und gleichwohl unserer Neigung zuhöchst widerstreitet. Wir brennen vor Begier, einen festen Stand und eine letzte, beständige Grundlage zu finden, um darauf einen Turm zu erbauen, der sich ins Unendliche erhebe; aber unser ganzes Fundament birst, und die Erde öffnet sich bis zu den Abgründen. Suchen wir also keine Sicherung und keine Festigkeit. Unsere Vernunft wird immer betrogen von der Unbeständigkeit der Entscheidungen; nichts kann das Endliche festbannen zwischen den beiden Unendlichen, die es umschließen und es fliehen. Wenn man dies recht begriffen hat, wird man sich, glaube ich, ruhig verhalten, jeder in dem Stand, in den ihn die Natur gestellt hat.

Entnommen aus: Blaise Pascal "Mit Kant am Strand. Ein Lesebuch für Nachdenkliche", hrsg. von Brigitte Hellmann, dtv Verlag, München 2016