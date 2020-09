Paul M. Zulehner Gedanken zum Tag

Mittwoch, 30. September 2020

Wie (…) kann in modernen demokratischen Gesellschaften eine Politik mit dem Ziel von mehr Gerechtigkeit für möglichst viele gestaltet werden? Das geht nur, wenn es politischen Parteien gelingt, dass die Mehrung von Gerechtigkeit von den Bürgerinnen und Bürgern mit einer regierungsfähigen Mehrheit ausgestattet wird. Dazu braucht es eine Bevölkerung, die eine hohe Empfindsamkeit für Solidarität hat. Solidarität ist nicht zu verstehen als Gefühl, sondern als Tugend: also als Kompetenz, Stärke und Tauglichkeit, sich für (mehr) Gerechtigkeit stark zu machen, privat wie politisch. Solidarität ist jene Stärke eines Menschen, mit der er sich einsetzt für einen offenen Zugang möglichst vieler zu den knapper werdenden Lebenschancen der eins werdenden Welt: also trinkbares Wasser, atembare Luft, nicht kontaminierte Erde, Familiengründung, Zugang zu Bildung und Arbeit, persönliche wie gemeinschaftliche freie Religionsausübung. Solidarität verlangt zwar nach einem hohen Maß an Empathie in ungerechte Verhältnisse und die dadurch verursachten Leiden, ist aber zugleich eine hochpolitische Tugend. So stellt sich die Frage nach dem Vorrat an belastbarer Solidarität in modernen Gesellschaften.

Entnommen aus: Paul M. Zulehner "Europa beseelen. Das Evangelium im Ringen um Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit", Patmos Verlag, Ostfildern 2020