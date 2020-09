Marcus Herz Gedanken zum Tag

Dienstag, 29. September 2020

Allgütiger! … Mich hat deine ewige Vorsehung erkoren, über Leben und Gesundheit deiner Geschöpfe zu wachen. … Lass Liebe zur [ärztlichen] Kunst mich ganz beseelen! Lass nicht zu, dass Streben nach Gewinn, Ruhm oder Ansehen sich in meine Tätigkeit mischen, denn diese sind der Wahrheit und der Menschenliebe Feind, und sie könnten mich irreleiten bei dem großen Beruf, deinen Geschöpfen wohl zu tun. Erhalte die Kräfte meines Körpers und meiner Seele, dass sie unverdrossen immerdar bereit seien für den Reichen und den Armen, den Guten und den Bösen, den Freund und den Feind. Lass mich im Leidenden stets nur den Menschen sehen! … Lass nie den Gedanken in mir erwachen, ich hätte des Wissens genug; sondern verleihe mir Kraft, Muße und Antrieb, meine Kenntnisse immerdar zu berichtigen und neue mir zu erwerben. … In meinem gestrigen Wissen entdeckt mein Verstand heute der Irrtümer viele, und mein heutiges Wissen findet er wohl morgen voller Fehl! Allgütiger, du hast mich erkoren, über Leben und Tod deiner Geschöpfe zu wachen. Ich schicke mich nun an zu meinem Berufe. Stehe mir bei in diesem großen Geschäft, dass es gelinge, denn ohne deinen Beistand gelingt dem Menschen ja auch das Kleinste nicht!

Entnommen aus: Marcus Herz "Morgengebet des Arztes (1781)" in: Erhelle meine Nacht. Die 100 schönsten Gebete der Menschheit, hrsg. von Bernhard Lang, C.H.Beck Verlag, München 2018 (E-Book, Kap.'Judentum')