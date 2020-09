Thomas Quartier Gedanken zum Tag

Montag, 28. September 2020

Echte Begegnung ist geschenkte Zeit, die man nicht an ihrem Effekt abmessen kann. (…) Alle Gründe und Hintergründe, die wir einer Begegnung zugrunde legen machen sie zunichte, weil wir alles schon geplant haben. Strategie ist das Ende der Kunst des Sich-Begegnens. (…) Es gibt, wenn man es genau bedenkt, viel zu wenige Momente, in denen Menschen etwas ohne eine Strategie tun. Aber genau diese Strategie frisst einen auf, ohne dass man es merkt oder etwas dagegen tun könnte. (…) Auch im Kloster werden Strategien verfolgt, die immer wieder die Überhand gewinnen. Sogar eine Klosterregel kann uns auffressen und uns permanent zu einer Effizienz anhalten, die nur noch spiritueller Stress ist. Auf heiligem Boden erleben wir all jene Momente, die sich sowohl im Business als auch im Kloster jeglichem Stress entziehen. (…) Es ist eine der wichtigsten Einsichten jeder Mystik, dass eben nicht alles begründet werden kann und darf. Man muss zulassen können, dass die schönsten Dinge eben keinen evidenten Grund haben und im guten Sinne des Wortes Selbstzweck sind. So auch die Zeit: wenn sie nicht nutzlos ist, kann sie nie zum Selbstzweck werden. Wenn sie nicht "ohne warum" erlebt werden kann, verschließt der Mensch sich ihrem tiefsten Sinn.

Entnommen aus: Thomas Quartier "Lebenslieder. Ein Soundtrack für Klosterspiritualität", Kösel Verlag, München 2019