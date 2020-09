Coen Simon Gedanken zum Tag

Freitag, 25. September 2020

Das Heimweh ist überall. Und wer eine untergründige Veranlagung zu Heimweh hat, braucht nicht mal das Haus zu verlassen, um davon ergriffen zu werden. Der Trugschluss, Heimweh habe nur der, der von zu Hause weg ist, ist weit verbreitet. Umgekehrt habe ich mich jedoch nie stärker zu Hause gefühlt als auf einer gewissen Waldlichtung. (…) Vermutlich war ein Geburtstagsfest der Anlass, der uns in dieses Wäldchen führte. Ich erinnere ich mich noch gut daran, wie empört ich war, als meine rücksichtslosen Freunde die Lichtung sofort mit Hilfe von Jacken als Andeutung von Torpfosten zu einem Fußballfeld umfunktionierten. Sie sahen nicht, dass die Buchen, Birken und Eichen in aller Eintracht einen vollkommenen Kreis bildeten. Obwohl auch ich Fußball liebte, setzte ich mich zuerst vor einer jungen Buche ins Moos und ergötzte mich an der Betrachtung dieses Heiligtums der Natur. (…) Die Lichtung hinterließ einen so bleibenden Eindruck bei mir, dass ich danach meine Umgebung mit anderen Augen sah. Es war, als drehte sich von nun an alles um diesen einen Ort, als hätte ich mit ihm das Zentrum der Welt erblickt. (…) Darin liegt die angenehme Seite des Heimwehs: Die introvertierte Angst vor dem Fremden vermag es, das Fremde so in sich zu konzentrieren, dass man sich trotz aller Unterschiede zu dieser Welt mit ihr eins fühlt.

Entnommen aus: Coen Simon "Warten macht glücklich! Eine Philosophie der Sehnsucht", aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm, Theiss Verlag, Darmstadt 2015