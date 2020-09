Thabo Makgoba Gedanken zum Tag

Donnerstag, 24. September 2020

Zunächst müssen wir, und ich schließe mich ein, unsere Schöpfungstheologie neu interpretieren: Das Verständnis, die Menschheit müsse sich mehren und sich die Erde untertan machen, ist falsch. Stattdessen verlangt die Schöpfung danach, von uns bewahrt zu werden. Wir sind dazu aufgerufen, die Schöpfung zu schützen. Hinzu kommt, dass wir Christen ja nur ein Teil der Menschheit sind. Also können wir auch nicht so tun, als gebe es nur die christliche Theologie und als könnten wir diese losgelöst von unserer Mitwelt praktizieren. Deshalb müssen wir uns mit anderen Religionsgemeinschaften und gesellschaftlichen Gruppen zusammentun und gemeinsam das Richtige tun. Bei uns gibt es ein Sprichwort, das sagt, Politiker sind Menschen, die ihren Finger befeuchten, in die Luft halten und sehen, woher der Wind weht. Wir Christen müssen demnach diejenigen sein, die die Windrichtung ändern. (…) Was ich bislang tue, ist, dass ich zum einen kein rotes Fleisch mehr esse (…). Zum zweiten pflanze ich immer, wenn ich reise, einen Baum (…). Und dann führe ich einen Teil meines Einkommens ab, um die Ärmsten der Armen zu unterstützen. Aber das Wichtigste ist vielleicht, dass ich auch weiterhin meine Stimme erhebe (…): gegen den Klimawandel, für Klimaschutz und für Klimagerechtigkeit.

Entnommen aus: Thabo Makgoba "Klima geht uns alle an. Gedanken zur Lage der Schöpfung", hrsg. von Cornelia Füllkrug-Weitzel, edition chrismon, Leipzig 2019