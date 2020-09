M. Schroeter-Rupieper Gedanken zum Tag

Mittwoch, 23. September 2020

Keinem Menschen, erst recht keinem Kind, wünscht man traurige Erfahrungen auf seinem Lebensweg. Dennoch kann sich niemand die eigene Geschichte aussuchen. Es gibt Freude, es gibt Tränen, es gibt Sonne und Regen, Leben und Tod. In meiner Arbeit mit trauernden Familien ist mir aber eines klar geworden: Die Kinder, die Leid erleben, aber trauern dürfen und dabei Begleitung erfahren, gehen oft als starke Menschen aus dieser Situation hervor. Kinder in Trauerzeiten zu beschützen, heißt nicht, sie vor Traurigem zu bewahren, sondern sie zu begleiten. Und sie zu unterstützen, einen eigenen Ausdruck für ihre Gefühle zu finden. "Ich hoffe nur, dass bald alles wieder so ist wie vorher!", sagen Trauernde oft. Jedoch: Steht ein Abschied an, gehen alle verändert aus der Situation hervor. Man bleibt ohne den anderen zurück, ganz gleich, ob man diesen Menschen geliebt hat oder nicht. Aber dass es wieder so wird wie vorher, ist unmöglich. Es kann vielleicht wieder ähnlich werden, aber eben anders. Nicht nur die Situation hat sich verändert, auch die Menschen. Die, die gegangen sind, und die, die zurückbleiben, werden durch diese Erfahrung anders - für immer. Denn die neuen Erfahrungen verändern ihre Haltung zum Leben. Sie wird bestätigt oder verunsichert, niemals bleibt sie gleich. Die Begegnung mit Menschen verändert - und auch der Abschied von Menschen.

Entnommen aus: Mechthild Schroeter-Rupieper "Für immer anders Das Hausbuch für Familien in Zeiten der Trauer und des Abschieds", Patmos Verlag, Ostfildern 2020