Manfred Mohr Gedanken zum Tag

Dienstag, 22. September 2020

Segnen ist für alle Menschen gedacht, ohne Ausschließlichkeit. Segen schenken gleicht in seiner Art unserer Sonne, die nicht unterscheidet, wem sie ihre Strahlen schenkt, um zu wärmen. Sie scheint auf die Guten wie die Schlechten, auf die Armen wie die Reichen, auf die Menschen in Afrika wie auf die Bewohner der Nordhalbkugel. Für die Sonne sind wir alle gleich. Genauso verhält es sich auch beim Segnen. Damit ein Segen wirklich fließen kann, sollte er für alle gedacht sein. Segnen ist die Gabe der Liebe, die ich aus meinem Herzen allen schenken will, ohne Ausnahme. Die Liebe nimmt jeden an, wie er ist, ohne Vorbehalt. Liebe ist im Kern Annahme, wie auch immer ein Mensch ist, in all seinen Facetten, und schließt auch seine Schattenseiten mit ein. Wenn ich erkannt habe, dass jeder Mensch meiner Umwelt nur ein freundlicher Spiegel ist für meine Unarten, die ich auf ihn projiziere, dann ist das Tor des Herzens geöffnet, durch das mein Segen fließen kann. Wenn ich meinen Schatten nicht mehr ablehne, sondern ihn voll und ganz annehmen kann, dann muss ein anderer Mensch ihn nicht für mich spiegeln, ihn nicht für mich leben, dann werde ich frei und immer mehr zu dem, der ich wirklich bin.

Entnommen aus: Manfred Mohr "Die Wunderkraft des Segnens", Nymphenburger Verlag, Stuttgart 2019