Ralph Kunz Gedanken zum Tag

Montag, 21. September 2020

Pilgern ist in Mode, aber nicht modern. Es lohnt sich zu fragen, was die Bilder übertragen, die durch die Praktik in Gang gesetzt werden, und was sie für die Gegenwart austragen. Natürlich wird man damit rechnen müssen, dass es zu Bedeutungsverschiebungen gekommen ist und Motive wie "Weg", "Heil" und "Heilung" oder "Tempel" in einer posttraditionalen Gemeinschaft auf andere Erfahrungshintergründe verweisen. Das gilt selbstredend im gesteigerten Maße für konkrete Ortsangaben wie "Jerusalem". Wer sich aufmacht, die Verbindungen zwischen den äußeren und inneren Heilsbildern zu befragen, verlangsamt besser das Tempo. Wenn der Pilgerweg zum Gleichnis wird, (…) verändert sich zudem die Deutungsrichtung. Die Praktik selbst wird zu einem Bildraum, in den ich hineinschreite, neue Erfahrungen machen und deuten. (…) Die Deutung der Situation als Pilgerreise eröffnet neue Perspektiven. Was dunkel war, wird erhellt. Im verarbeitenden Nachvollzug wird die Praktik zum Deutungsrahmen, der hilft, das Erleben greifbar und die Erfahrung zugänglich zu machen. Ich habe etwas über ein "Kohärenzgefühl" erfahren, das sich beim Durchgang einstellte und das mir geholfen hat, die Krankheit ein stückweit handhabbar, verstehbar und sinnhaft zu erleben.

Entnommen aus: Ralph Kunz "Pilgern. Glauben auf dem Weg", Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2020