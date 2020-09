Claus Petersen Gedanken zum Tag

Samstag, 19. September 2020

Für Jesus ist das Reich Gottes nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Bestimmten Menschen spricht er es unmittelbar zu. Offensichtlich ist er davon überzeugt, dass man jetzt schon daran teilhaben kann. (…) In aller Deutlichkeit widerspricht Jesus der alten konventionellen Sichtweise fundamental. Für ihn ist das Reich Gottes nicht etwas, das noch aussteht, dessen baldiges Kommen allenfalls erbeten werden kann. Ganz im Gegenteil: Jetzt schon steht uns das Reich Gottes offen. Jetzt schon können und sollen wir am Reich Gottes teilhaben. Jetzt schon können und sollen wir ein erfülltes, "beseligendes", ein richtiges und stimmiges Leben führen. Mit weniger müssen und dürfen wir uns nicht zufriedengeben. Im Reich Gottes zu existieren, und zwar hier und jetzt, das ist es offensichtlich, was Jesus nicht nur für möglich hält, sondern worauf für ihn alles ankommt. Es ist eine wunderbare Perspektive. Doch Vorsicht: Jetzt kommt die zweite Provokation (…) hinzu, die allein das Reich Gottes gegenwärtig sein lässt. Nicht etwa der Reichtum ist es, der diese Reich-Gottes-Seligkeit verspüren lässt, nicht der Wohlstand ist die sicherste Garantie, ja geradezu der Inbegriff des Glücks. Jesus verkündigt ganz im Gegenteil: Es ist ausschließlich und allein das Nicht-mehr-als-nötig, das Genug, das am Reich Gottes teilhaben lässt.

Entnommen aus: Claus Petersen "21 Entdeckungen. Was Jesus wirklich lehrte", Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2020