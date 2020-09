Jérôme Brillaud Gedanken zum Tag

Freitag, 18. September 2020

"Leben" ist der Name für die stille Energie, die uns belebt und erfahren wird, wenn wir die Einfachheit als Lebensweise praktizieren. All den verschiedenen Formen des Lebens Aufmerksamkeit zu schenken, nicht nur den geheiligten, bildet einen der ersten Schritte hin zu einem einfachen Leben. Wenn wir auf alle Lebensformen achten, dann enthüllt sich uns eine Welt, deren Bewohner nicht nur für die menschlichen Launen und Nutzen auf dieser Erde platziert wurden. Menschen wie der Quäker John Woolman, die dem Leben in seinen kleinsten Ausprägungen Aufmerksamkeit widmen, verstehen, dass Fürsorge bei Gegenseitigkeit und Mutualismus aufblüht. Die Aufmerksamkeit verwandelt sich dann in Sorge um alles, was lebt. Es ist ein therapeutisches Prinzip, dass Einfachheit heilt, indem sie ganz macht, was zerbrochen war - die Wörter "heilen", d. h. etwas gesund oder ganz machen, und "ganz" weisen eine gemeinsame Etymologie auf. Der englische Begriff "simples", der heute nur noch selten verwendet wird, erinnert an die heilenden Wirkungen der Einfachheit, der Simplizität. "Simples" bezieht sich auf bestimmte medizinische Kräuter, die seit Urzeiten wegen ihrer heilenden Eigenschaften genutzt wurden: In mittelalterlichen Klostergärten gab es z. B. einen Bereich, der extra für sie reserviert war.

Entnommen aus: Jérôme Brillaud "Philosophie der Einfachheit", übersetzt von Kathrin Lichtenberg, Midas Verlag, Zürich 2020