Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Samstag, 12. September 2020

"Wir reden ständig von der Zeit", meint der heilige Augustinus, "wenn wir aber danach gefragt werden, was sie genau ist, wissen wir keine Antwort." Könnten Sie auf Anhieb genau sagen, was die Zeit ist? Interessanter Weise stellen wir sogar Rechnungen mit diesem Begriff an, der in der Physik mit "t" bezeichnet wird, wenn wir z.B. Leistung berechnen. Wir können die Zeitspanne errechnen, die seit dem ominösen Urknall bis heute verstrichen ist, berechnen exakt, wann genau eine Raumrakete auf einem Millionen Kilometer entfernten Objekt landen wird. Und dennoch gibt sogar ein Einstein zu, dass ihm, der entdeckte, dass mit dem besagten Urknall erst das Raum-Zeit Kontinuum entstand, die Zeit im Letzten ein Rätsel bleibt. Vielleicht helfen uns da ein paar Sätze, die mir von der wunderbaren Kindergärtnerin Hildegard Türk mitgeteilt wurden. Sie hatte Kinder befragt, woran sie dächten, wenn sie das Wort Zeit hören und bekam so großartige Bilder mitgeteilt wie: "Die Zeit bekommen wir geschenkt, wie die Plätzchen von der Oma", oder"Die Zeit kommt vom lieben Gott und geht wieder unter die Erde zurück, wenn wir sterben". Ob wir das Rätsel der Zeit je werden lösen können? Ich persönlich glaube, dass wir die Zeit nie ganz in den Griff bekommen werden. Aber vielleicht ist es ein schöner Gedanke, dass Zeit etwas ist, was wir immer wieder anderen schenken können.

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text