Matthias Schlicht Gedanken zum Tag

Freitag, 11. September 2020

Ein Blick in den Sternenhimmel ist immer auch ein Blick in die Vergangenheit. Das Licht fliegt ja unglaublich schnell. Ca. 300.000 Kilometer in der Sekunde. So ist also unser Mond eine Lichtsekunde von uns entfernt. Die Sonne bereits acht Lichtminuten. Würde man die Sonne per Knopfdruck abschalten können, würden wir sie noch acht Minuten lang sehen können, so wie immer. Dann wäre es dunkel. Die Sterne sind nicht Lichtminuten, sondern Lichtjahre entfernt. Allein der schöne Polarstern: Das Licht, das - zum Beispiel im Jahr 2018 - in unsere Augen gefallen ist, begab sich vor 430 Jahren auf die Reise. Ich rechne nach. Also 1788 ist das Licht vom Stern aus losgeflogen. 1788: ein Jahr vor der Französischen Revolution. Kant veröffentlicht die Kritik der praktischen Vernunft. Herr Knigge macht sich Gedanken Über den Umgang mit Menschen. Arthur Schopenhauer wird geboren. Und ich liege heute auf dem Rücken und sehe das Licht aus diesem Jahr. Ein unvorstellbarer Gedanke. Wie heißt es in Psalm 8? "Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst …?"

Entnommen aus: Matthias Schlicht "Burgunder und Oliven. Vom Leben in den besten Jahren", Patmos Verlag, Ostfildern 2020