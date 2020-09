Jay Shetty Gedanken zum Tag

Donnerstag, 10. September 2020

Wir haben der Welt so viel zu bieten, und dann spalten uns Angst und Sorge von unserem Können ab. Uns wurde nämlich direkt oder indirekt beigebracht, dass Angst etwas Negatives ist. (…) Wir werden nie ganz ohne Angst und Sorge leben können, so viel ist sicher. Unser wirtschaftliches, gesellschaftliches und politisches Klima wird nie vollkommen frei von Konflikten und Ungewissheiten sein. Ganz zu schweigen von den tagtäglichen zwischenmenschlichen Herausforderungen. Doch das macht nichts, weil Angst nichts Schlimmes ist. Sie ist einfach nur ein Warnsignal, der Verstand, der dir mitteilt: "Das sieht nicht gut aus! Das kann in die Hose gehen!" Worauf es ankommt, ist, wie wir mit diesem Warnsignal umgehen. Unsere Angst vor dem Klimawandel können wir dazu nutzen, uns für die Suche nach Lösungen zu motivieren. Oder aber wir erlauben ihr, uns zu überwältigen, uns die Hoffnung zu rauben und zu lähmen. Manchmal schützt uns die Angst vor echten Gefahren, doch in den meisten Fällen geht es um ganz alltägliche Dinge wie Geld, Arbeit und Beziehung. Dieser ängstlichen Besorgnis - der Alltagsangst - erlauben wir es, uns von unseren wahren Gefühlen abzuschneiden und uns dadurch auszubremsen. Je länger wir an Ängsten festhalten, desto mehr Zeit haben sie, in uns zu gären, bis sie irgendwann zu Gift werden.

Entnommen aus: Jay Shetty "Das Think Like A Monk-Prinzip. Finde innere Ruhe und Kraft für ein erfülltes und sinnvolles Leben", aus dem Englischen von Viola Krauß und Sabine Schulte, Rowohlt Verlag, Hamburg 2020