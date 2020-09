Walter Rupp Gedanken zum Tag

Mittwoch, 09. September 2020

In uns allen steckt ein kleiner Skeptiker, der Behauptungen nicht mag, gerne widerspricht, auch plausible Gründe nur schwer anerkennt, hinter Sätze, die ihm nicht gefallen, Fragezeichen setzt und Argumente durch Gegenargumente zu entkräften sucht, ja zuweilen auch gegen eine Wahrheit aufbegehrt. Man sollte diesen Skeptiker in uns, nicht mundtot machen, ja ihn sogar ermuntern. Denn in unserer Welt, aus der Irrtum, Lüge und Verführung nie ganz vertrieben werden können, muss man sich durch vorsichtiges Verhalten schützen, wenn man nicht ein Opfer von Scharlatanen oder Rattenfängern werden will. Allerdings sollte man Skepsis nicht als grundloses In-Frage-stellen missverstehen, auch nicht als ein Flirten mit Spitzfindigkeiten. Man sollte zweifeln auch nicht als Sport betreiben, mit Einwänden um sich werfen und belustigt zusehen, ob einer dadurch in Verlegenheit gerät. Vor allem sollte man sich hüten, Zweifel vorzubringen, die nicht aus dem Nachdenken und der Beschäftigung mit einer Sache aufgebrochen sind, sondern die von anderen ausgeliehen wurden: aus dem Bekanntenkreis, aus der Zeitung, die man gewöhnlich liest oder aus dem Fernsehkanal, den man einzuschalten pflegt. Die meisten Skeptiker haben ihre Zweifel wie Bazillen aufgeschnappt und aus Unachtsamkeit geschluckt. Der Zweifel ist oft ein Akt der Notwehr gegen das erdrückende Heer von Ratgebern, Vordenkern und Souffleuren. Er kann uns helfen, dass wir hinter die Dinge blicken und klarer sehen.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text