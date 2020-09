Eugen Drewermann Gedanken zum Tag

Dienstag, 08. September 2020

In Wirklichkeit geht es um die Frage, wie wir leben und wofür es sich zu leben lohnt. Jesus bezweifelt entschieden, dass das, was wir für gewöhnlich "Leben" nennen, diesen Namen wirklich verdient. Ihm schwebt im Gegenteil die Vision eines Neuanfangs vor, so radikal, dass es ist wie eine neue Geburt, wie eine Taufe (…),die das ganze Leben als Lüge und Verfälschung entlarvt, zugleich aber die Chance eröffnet, noch einmal neu zu beginnen, als Kinder, sagt Jesus, als Erlöste, kann man auch sagen. Im Grunde richtet der Versuch Jesu einer Erneuerung des ganzen menschlichen Lebens sich gegen alles, was wir gewohnt sind. Wie denn lehrt man uns und zwingt man uns zu sein? Kaum auf die Welt gekommen, möchte man uns "erziehen", um möglichst bald "Erwachsene" aus uns zu machen. Dieser Druck ist so ungeheuerlich, dass, wo wir auch hinschauen, weit und breit kaum eine Erlaubnis besteht, sich so mitzuteilen, wie wir wirklich sind. Man mache die Probe aufs Exempel: Bei wem, und stünde er uns noch so nahe, wäre es erlaubt zu sagen: "Ich bin nicht groß, (…), nicht tüchtig, nicht leistungsstark, nicht selbstsicher, nicht aufsteigend (…)?" Wo wäre es erlaubt, Gefühle zu äußern, die stimmen, zu weinen, wenn man sich so fühlt, zu lachen, wenn einem danach ist, seine Träume zu erzählen (…) - all das, was in uns schlummert seit den Anfangstagen, da wir hervorgingen aus den Händen Gottes?

Entnommen aus: Eugen Drewermann "Heilende Religion. Überwindung der Angst", hrsg. von Joachim Kunstmann, Herder Verlag, Freiburg 2013