Albert Kitzler Gedanken zum Tag

Donnerstag, 03. September 2020

Es soll nicht verschwiegen werden, dass es eine der schwierigsten Übungen im Leben ist, in allen Situationen die Ruhe zu bewahren. Aber wir alle können diese souveräne Gelassenheit erlernen oder uns ihr zumindest annähern. Es ist nichts, dass der eine hat und der andere nicht hat. Wir alle haben ein gewisses Maß an Gelassenheit in uns, ohne die wir gar nicht leben könnten; allerdings hat der eine mehr, der andere weniger. Leider gibt es auch Unglücksfälle, in denen es unmöglich erscheint, noch etwas Positives zu erkennen. Aber auch hier gibt es noch Handlungsalternativen: Denn entweder geben wir uns dem Unglück ganz hin und lassen uns von ihm gefangen nehmen, oder wir arbeiten daran, eine andere Perspektive auf das Unglück zu gewinnen und uns die positive Einstellung zum Leben nicht nehmen zu lassen. Manchmal ist es der einzige Ausweg, das Unglück zu ertragen. Berühmt ist der Brief des hellenistischen Philosophen Plutarch an seine Frau, mit dem er sie (und sich selbst) über den frühen Tod der Lieblingstochter zu trösten versucht. Nachdem er mit den zärtlichsten Worten das bezaubernde Wesen dieser Tochter beschrieben hat, mahnt er seine Frau, weniger daran zu denken, was sie verloren haben, als daran, welch ein Glück sie hatten, einige Jahre mit diesem Kind leben zu dürfen.

Entnommen aus: Albert Kitzler "Wie lebe ich ein gutes Leben? Philosophie für Praktiker", Pattloch Verlag, München 2014