Adalbert L. Balling Gedanken zum Tag

Mittwoch, 02. September 2020

Ein des Malens kundiger Klosterbruder wurde einmal beauftragt, die heilige Teresa von Ávila zu porträtieren. Die große spanische Ordensfrau musste stundenlang bewegungslos dasitzen, eine wahre Qual für die überaus aktive Nonne. Am Ende war das Konterfei keineswegs zur Freude des Modells. Teresa kommentierte denn auch entsprechend: "Bruder Juan, Gott möge dir verzeihen, dass du mich so hässlich und triefäugig gemalt hast!" – Sie lachte aus vollem Herzen und steckte damit ihre Mitschwestern an. Die Heilige von Ávila war eine Frau mit viel Witz und Humor; fröhlich bis ins hohe Alter. Sie lachte gerne und ließ es sich nicht nehmen, in den Erholungsstunden mit ihren Schwestern auch mal nach dem Tamburin zu greifen, zu tanzen und selbst verfasste Lieder zu singen. Sie hatte mitunter auch „das unstillbare Verlangen nach gezuckerten Orangenblüten“, und als sich eine ihrer Schwestern darüber aufregte, ließ Teresa sie wissen: "Es wäre besser für dich, die Freundlichkeit Gottes zu loben! Und vergiss nicht: Wenn Rebhuhn dann Rebhuhn; wenn Buße, dann Buße!" – Ihr, der Heiligen von Ávila, wird übrigens auch der viel zitierte Satz zugeschrieben: "Vor sauertöpfischen Heiligen, bewahre uns, o Herr!"

