Stéphane Etrillard Gedanken zum Tag

Montag, 31. August 2020

Die Frage ist, woran Glaubwürdigkeit gemessen wird. Zunächst einmal daran, ob ein Mensch hält, was er verspricht - also seinen Worten die entsprechenden Taten folgen. Das gilt insbesondere, wenn mit einer Aussage große Hoffnungen oder hohe Erwartungen verbunden werden. Wird in einem solchen Fall das Versprochene nicht gehalten, ist die Enttäuschung groß, und die Glaubwürdigkeit hat mehr als nur einen Kratzer abbekommen. Ein weiterer Maßstab ist die Gradlinigkeit im eigenen Verhalten. Deshalb ist es mehr als empfehlenswert, sich aus Intrigen, Klatsch und Tratsch, Schuldzuweisungen und Anschwärzungen herauszuhalten. Eine Person, die Intrigen spinnt, sich allzu oft zu unbedachten Äußerungen hinreißen und die Gerüchteküche brodeln lässt, hat zwar immer etwas zu erzählen, schadet sich jedoch vor allem selbst. Als vertrauenswürdig und glaubwürdig wird sie gewiss von niemandem wahrgenommen - und überzogene Geschwätzigkeit zeugt ganz sicher nicht von Charakterstärke. Darüber hinaus gehen Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit Hand in Hand. Sowohl Familienmitglieder, Freunde und Bekannte als auch Kunden, Mitarbeiter und Führungskräfte lieben Zuverlässigkeit: Alle wollen wissen, woran sie sind, sie wollen einen zuverlässigen und kalkulierbaren Ansprechpartner, auf den Verlass ist.

Entnommen aus: Stéphane Etrillard „Mit Souveränität zum Ziel. Wie Sie im Beruf durch souveräne Gespräche überzeugen“, Gabal Verlag, Offenbach 2018 (E-Book, Kap. 'Glaubwürdig kommunizieren')