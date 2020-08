Walter Rupp Gedanken zum Tag

Freitag, 28. August 2020

Die Theorie ist oft der Feind der Praxis. Man lernt das Schwimmen nicht am Beckenrand, durch Belehrung, wie man Arme- und Beine zu bewegen hat. Man muss ins Wasser springen und üben. Man wird auch noch nicht Christ durch Unterweisung. Man muss das Freiwerden von den Dingen, die Liebe zum Nächsten und das Teilen üben. Die Erkenntnisse, die man nicht vom Kopf ins Unterbewusstsein holt, verkümmern. Wir erfahren in Dutzenden Diskussionen, wie das Zusammenleben in der Gesellschaft oder Partnerschaft gelingen kann. Dennoch müssen die Gerichte immer mehr Streitigkeiten schlichten, dennoch streiten die Parteien fast unversöhnlich miteinander und dennoch werden immer mehr Ehen geschieden. Wir wissen nicht mehr, wie das geht. Was Wunder, dass Literaturkritiker meist miserable Schriftsteller sind, und professionelle Pädagogen oft als Eltern versagen. Ihnen fehlt die Unbefangenheit. Die Praxis schwindet in dem Maße, in dem die Theorie zunimmt. Man wird erst dann ein guter Autofahrer, wenn man an die Handgriffe nicht mehr denken muss: „Wie schaffst du es eigentlich, dass du nicht ins Stolpern kommst?“ fragte die Kröte den Tausendfüßler, worauf der sofort auf die Nase fiel. - Man stolpert, wenn man immer erst denken muss, welchen von den tausend Füßen muss ich jetzt bewegen? Es muss unbewusst geschehen.

Walter Rupp SJ / unveröffentlichter Text