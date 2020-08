Seneca Gedanken zum Tag

Montag, 24. August 2020

Ein Leben im Glück (…) wünschen sich wohl alle, ebenso tappen aber auch alle im Dunkeln, wenn es darum geht, sich die Voraussetzungen für ein echtes Lebensglück deutlich vor Augen zu stellen. (…) Also gilt es, ein Gut zu suchen und zu finden: ohne äußeren Glanz, aber gediegen, ausgeglichen und von großer innerer Schönheit. Soweit liegt es schließlich nicht. Wenn man nur weiß, wohin man greifen muss, wird es sich schon finden lassen. Jetzt aber laufen wir wie im Nebel am Nächstliegenden vorbei, stolpern gerade über das, was wir sehnsüchtig suchen (…). Ein Leben ist dann glücklich zu nennen, wenn es sich im Einklang mit der eigenen Natur befindet (…), wenn unser Geist gesund ist, (…) wenn er Tapferkeit und Tatkraft zeigt, wenn er standhaft auszuhalten vermag, (…) wenn er dann noch eine Vorliebe hat für alle möglichen Dinge, die das Leben angenehm machen, freilich ohne eines dieser Dinge anzubeten, wenn er die Gaben des Glücks nutzt, aber nicht von ihnen abhängig ist. Auch ohne nähere Erklärung begreifst du, dass ungestörte Ruhe, Unabhängigkeit sich einstellen, sobald vertrieben ist, was uns reizt oder schreckt. (…) Glücklich darf man nur jemanden nennen, der weder Wünsche hegt noch Furcht empfindet.

Entnommen aus: Seneca „Von der Seelenruhe. Philosophische Schriften und Briefe“, Hrsg. und Übersetzer aus dem Lateinischen Heinz Berthold, Dieterich´sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1980