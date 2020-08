Fred Maro Gedanken zum Tag

Der ungünstigste Ort für einen Ehestreit ist die Tür zwischen Küche und Wohnzimmer. Gehen Sie mit Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin in das beste Restaurant am Platze.

Der ungünstigste Ort für einen Ehestreit ist die Tür zwischen Küche und Wohnzimmer. Gehen Sie mit Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin in das beste Restaurant am Platze. Dies hat zwei Vorteile. Erstens: Sie schreien sich nicht an. Zweitens: Sie stehen nicht einfach auf und gehen weg, weil das Essen nämlich viel zu teuer ist … Der deutsche Bundeskanzler Kohl und der damalige Präsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow wussten sehr genau, warum sie (oft gegen den Willen der Protokollchefs) ihre Gespräche zur Vereinigung Deutschlands im Rahmen von langen Spaziergängen führten. (…) Jede Regierung unterhält „grüne“ Örtlichkeiten für heikle Gespräche. Meist aber vergisst man diesen wichtigen Aspekt. Da werden heikle Verkaufs- oder Reklamationsgespräche in einem Besprechungsraum geführt, der den Charme eines Bahnhofs hat. Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern werden über riesige Schreibtische hinweg, vom bequemen Lederchefsessel zum Besucherstuhl hingeführt. Beschwerden von Kunden werden über den Tresen (manchmal sogar durch eine Glasscheibe hindurch) abgehandelt (…) Machen Sie es sich bitte zur eisernen Regel: Legen Sie immer dann, wenn Sie abschätzen können, dass ein Gespräch besonders heikel, wichtig oder kritisch werden könnte, besonders großes Augenmerk auf die Umgebung, in der das Gespräch stattfindet.

