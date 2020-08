Anselm Grün Gedanken zum Tag

Freitag, 21. August 2020

Wir sind hier auf Erden nur für einen Besuch. Unsere Zeit ist begrenzt, so wie wenn wir liebe Freunde besuchen. Aber bei diesem Besuch sollten wir uns nicht beeilen und uns keine Sorgen machen. Es ist nur ein kurzer Besuch. Lass dir also Zeit. Und genieße die kurze Zeit. (…) Du hast das Recht, über deine Zeit zu wachen. Denn sonst würdest du jedem gehören, der etwas von dir will. Und es gäbe keine Zeit mehr für dich. Andere würden über deine Zeit verfügen. (…) Indem du dir Zeit lässt, brichst du aus der Herrschaft der Zeit aus. Du nimmst die Zeit wahr. Du genießt sie. Die Zeit ist dir geschenkt. Du lässt allen Druck los. Du lässt die Zeit fließen und nimmst sie wahr. Zeit ist immer geschenkte Zeit, Zeit, die Gott und dir selbst gehört, in der du dir und deinem wahren Selbst gehörst. (…) Wer langsam geht, der kommt manchmal schneller ans Ziel. (…) Also: Lass dir Zeit. Genieße die Langsamkeit.

Entnommen aus: Anselm Grün „Jeder Tag ein Weg zum Glück“, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2009