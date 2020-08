Michael Tischinger Gedanken zum Tag

Mittwoch, 19. August 2020

Wir alle haben in uns einen inneren Kompass, der uns helfen kann, in dieser hochkomplexen und sich schnell verändernden äußeren Welt Orientierung zu finden. Ein Kompass gibt die Richtung an, in die wir gehen wollen. (…) Es gibt diesen inneren Kompass, der sich uns als innere Stimme, als innere Stärke mitteilen möchte. Dieser Kompass gibt uns die Kraft, aus alten Mustern herauszutreten, neue Wege zu wagen, die Schritte unseres Lebens in die Richtung zu lenken, die uns zu wahrhaftigen, authentischen und stimmigen Menschen werden lässt. Dieser innere Kompass wohnt in uns allen. Es ist der Ort unserer tiefsten Innerlichkeit. Der Ort, an dem wir um unser Gutsein, um unsere Würde und unseren Wert als Mensch wissen. Es ist unsere Seele, die in uns wohnt und uns als innere Weisheit, als treuer Ratgeber immer, immer, immer zur Verfügung stehen will. Wir alle sind beseelte Wesen. Beseelt zu sein meint zweierlei: Zum einen bedeutet es, eine Seele zu haben und in Berührung mit ihr zu sein. Wir sprechen aber auch von einem beseelten Menschen, wenn wir ausdrücken wollen, dass jemand tief erfüllt und beglückt von etwas ist. Ein beseeltes Leben zu fuhren heißt, mit Freude, mit Hingabebereitschaft und aus tiefstem Seelengrund lebendig zu sein.

Entnommen aus: Michael Tischinger „Auf die Seele hören. Wegweiser in sein selbstbestimmtes Leben“, Herder Verlag, Freiburg 2019