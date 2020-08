Arno Gruen Gedanken zum Tag

Wollen wir (…) etwas ändern, so müssen wir die gesellschaftlichen Strukturen, die auf Gehorsam zielen, in Frage stellen.

Samstag, 08. August 2020

Wollen wir (…) etwas ändern, so müssen wir die gesellschaftlichen Strukturen, die auf Gehorsam zielen, in Frage stellen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Urvertrauen, das nur entwickelt werden kann, wenn die Interaktion zwischen den Bedürfnissen des Säuglings und der Fähigkeit der Mutter, diese wahrzunehmen, zustande kommt. Nur so können sich Kinder ohne Angst und Schuldgefühle entwickeln und sich später von der Mutter lösen, um ihre Autonomie zu erlangen. Die Rolle der Bindung zwischen Mutter und Kind ist zentraler Bestandteil der Identitätsentwicklung hin zur Autonomie oder zum Gehorsam. Die Forschung des englischen Psychiaters Dicks mit deutschen Kriegsgefangenen belegt unmissverständlich, dass bei einem Kind, dessen Wesen akzeptiert, geliebt und zärtlich versorgt wird, Gehorsam und seine zerstörerischen Folgen nicht auftreten. In Familien hingegen, in denen Machtstrukturen bereits die frühkindliche Entwicklung prägen, wird Gehorsam zur Basis der zwischenmenschlichen Beziehung. Besitz und Macht werden dadurch zur einzigen Wirklichkeit der Lebenswelt. Sie bilden den Nährboden für die politischen Konsequenzen, durch die sich reflexartiger Gehorsam, Obrigkeitshörigkeit und eingeschränktes Denken entfalten können. Deshalb ist es so schwierig, allein mit dem Verstand und nur rational gegen Gehorsam zu kämpfen.

Entnommen aus: Arno Gruen "Wider den Gehorsam", Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2014