Thomas von Kempen Gedanken zum Tag

Donnerstag, 06. August 2020

Kehre deinen Blick nach innen und hefte ihn auf dich selbst, auf dein Innerstes, und erkühne dich nicht, zu richten, was andere tun. Denn wer andere gern richtet, der arbeitet erstens umsonst, verfehlt zweitens die Wahrheit öfter, als er sie trifft, und versündigt drittens sich leichter, als er glaubt. Wer aber sich selbst erforscht, sich selbst richtet, der arbeitet immer mit Segen. Wie unser Herz gegen eine Sache gestimmt ist, so urteilt unser Verstand von derselben Sache. Den geraden, wahren Anblick der Dinge verlieren wir gar leicht, weil wir uns selbst mehr lieben als die Wahrheit. Wäre Gottes Wohlgefallen immer der einzige Zielpunkt unseres Herzens, so könnten uns die unangenehmen Eindrücke von außen nicht so leicht aus der Fassung bringen. (…) Viele suchen in allem, was sie suchen, nur sich selbst, aber sie merken nicht, dass sie nur sich selbst suchen. Sie glauben wohl auch, inneren, festen Frieden zu haben - so lange alles nach ihrem Sinn und Wunsche geht. Wenn sich aber die Sache gegen ihren Willen dreht, so sind sie im Augenblicke mit sich entzweit und lassen den Kopf hängen. Und weil doch jeder Mensch seinen eigenen Kopf und jeder Kopf seine eigene Meinung hat, so entstehen auch unter Freunden und Bürgern, unter Ordensleuten und selbst unter den Andächtigen leider oft genug Missverstand und Zwietracht.

Entnommen aus: Thomas von Kempen "Anleitung zum Leben und Sterben. Hier hast du doch keine bleibende Stätte. Aus dem Buch von der Nachfolge Christi", aus dem Lateinischen von Johann Michael Sailer, ausgewählt und mit einem Nachwort von Manfred Heim, dtv Verlag, München 2008