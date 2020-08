Martin Schleske Gedanken zum Tag

Montag, 03. August 2020

Der Schöpfungsprozess ist ein Akt, durch den etwas entsteht, was über dein Können und Wissen hinausgeht. Es bedeutet, mehr zu wollen, als du absehen kannst. Du rechnest mit dem Wunder, du greifst nach der Gnade, damit dein Werk sich über dich erheben kann. Wie aber kann man die Enttäuschung aushalten, wenn es nicht geschieht und die Versuche misslingen? Um in diesem vermessenen Drang nicht gestutzt zu werden, müssen wir wissen, dass die Gnade, nach der wir greifen, vor allem die Gnade des Scheiterns ist. Was die Liebe des empirischen Weges sagt, ist dies: Deine einzige Aufgabe besteht darin, wieder aufzustehen. Das zu wissen, bringt dich dazu, nicht aufzuhören, auch wenn alles dagegenspricht, dass du weitermachst. Mach dich bereit, mit der Gnade zu spielen, und du wirst erfahren, was es heißt, Gemeinschaft mit deinem Schöpfer zu haben. Das Spiel mit der Gnade ist der radikale Entschluss, mehr zu suchen als sich selbst und mehr entstehen zu lassen als das, womit man rechnen kann. Meine Arbeit an der Werkbank und im Labor ist Gebet. Denn wie kann ich damit rechnen, ein Werk zu erschaffen, dem es geschenkt ist, die Stimme einer menschlichen Seele zu sein? Das kann man nicht machen; niemand kann es machen, es sei denn, es ist Gnade im Spiel. Etwas Schöneres als die Kräfte der Gnade gibt es nicht.

Entnommen aus: Martin Schleske "Herztöne. Lauschen auf den Klang des Lebens", adeo Verlag, Asslar 2016