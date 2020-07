Norbert Scholl Gedanken zum Tag

Montag, 20. Juli 2020

Es lässt sich beobachten, dass die Gestalt des Mannes aus Nazaret und seine Botschaft wieder auf Interesse stoßen und neu entdeckt werden. Das Christentum wird umso attraktiver, je mehr es in einer unauffälligen, dienenden, säkularisierten Gestalt erscheint. Die inzwischen bei Katholiken und auch bei Nicht-Katholiken und Nicht-Christen verbreitete Bewunderung für die einfache und menschenfreundliche Lebensweise von Papst Franziskus zeigt: Das Christentum hat eine Dienstfunktion für die Welt, für alle Menschen. Die Rückbesinnung auf den nicht theologisch verbrämten und als "Gottessohn" überhöhten Menschen Jesus wird zu einer "gefährlichen Erinnerung" (…) für den Zustand einer selbstsicheren und am maximalen Gewinn orientierten Gesellschaft. Gerade weil die Jesus-Gestalt und die Ursprungssituation des Christentums so quer zu allem Menschlich-Allzumenschlichen liegt, stellt sich die Frage, ob hier nicht vielleicht doch "mehr" dahinterstecken könnte. Ob dieser seltsame Mann aus Nazaret vielleicht doch nicht nur ein Mensch war wie du und ich? Und ob seine Botschaft nicht vielleicht doch aus einer anderen Tiefe kommt als aus den Quellen des gesunden Menschenverstandes?

Entnommen aus: Norbert Scholl "Glauben im Zweifel. Der moderne Mensch und Gott", Lambert Schneider Verlag, Darmstadt 2016