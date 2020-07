Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Freitag, 17. Juli 2020

Wohl eines der wichtigsten Worte in der Physik ist das der Energie. Es stammt wie so viele Grundbegriffe aus dem Griechischen und wird mit Wirkung oder auch mit Werk übersetzt. Energie ist aber nach dem heutigen Wissen mehr, es ist geradezu das Zauberwort schlechthin: Das, was alles bewirkt, auf das alles zurückgeht, ohne das es keine Welt, kein Universum gäbe. Jede moderne Technik ist letztlich auf der Suche nach den verschiedensten Energiequellen, gleich ob es sich um Atomenergie oder Sonnenenergie, Wasser- oder Windkraft handelt. Ohne Energie geht gar nichts. Das bedeutete absoluten Stillstand von allem. Albert Einstein hat in einem Brief an seine Tochter auf die wohl größte Energie, die den Menschen ausmacht, hingewiesen, die Liebe. Schon Augustinus brachte es auf den Nenner. "Ama et fac, quod vis." "Liebe und mach all das, was du willst." Denn Liebenden ist alles erlaubt und möglich. Liebe lässt sich nicht in eine mathematische Formel bringen. Schon merkwürdig, dass der großartige Physiker dieselbe Sprache spricht wie Paulus im Korintherbrief. Liebe lässt sich weder als Ergebnis eines Urknalls noch als ein Produkt der Evolution erklären, weder als Zusammenspiel der Atome noch als etwas durch Zufall. Zustandegekommenes. Gibt es eine schönere Bestimmung des Menschen, als die: "Amo ergo sum." "Ich liebe, also bin ich."

Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text