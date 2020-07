Maria Hagenschneider Gedanken zum Tag

Donnerstag, 16. Juli 2020

Ich hoffe, dass die "Es-reicht-jetzt"-Ausrufe der Frauen in der Kirche nicht nur der Anfang von Veränderungen sind, sondern auch Schlusspunkte für das, was bisher geschehen ist. Oder besser: nicht geschehen ist. Es reicht! Mehr ertragen wir nicht! Manche in der kirchlichen Hierarchie scheinen das jedoch noch nicht begriffen zu haben. Sie trösten sich selbst mit dem Hinweis, dass es in der Kirche nur hier und da kleine aufständische Frauengruppen gebe, die im großen Setting der Weltkirche nicht von Bedeutung seien. Ja, viele trösten sich damit und manche glauben sogar daran. Solchen Menschen ist nicht klar, dass die Situation (…) schon explodiert ist und hochexplosiv bleibt. Einfach weiterzumachen, die Frauen weiter perspektivlos um Geduld zu bitten und zugleich von "verschlossenen Türen" für manche ihrer Forderungen zu sprechen, werden viele Frauen - und Männer, die mit ihnen solidarisch sind - nicht mehr hinnehmen. Frauen stehen auf, weil sie sich massiv diskriminiert fühlen und in der katholischen Kirche, in der sie beheimatet sind, stets an den Rand gedrückt wurden und noch immer werden. Frauen stehen auf, damit die Kirche sich darauf besinnt, dass es nicht um Kirchenregeln, sondern um die Nachfolge Jesu geht. Frauen wolle keine Gnadenerweise, sondern ihre Rechte als Menschen und Getaufte!

Entnommen aus: Maria Hagenschneider "Es reicht jetzt! Frauen in der katholischen Kirche stehen auf", Patmos Verlag, Ostfildern 2020