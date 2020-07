Robert Wringham Gedanken zum Tag

Mittwoch, 15. Juli 2020

Nicht ganz nach oben zielen, sondern etwas tiefer als hoch, das ist ein Teil meiner Botschaft. In allem der Beste sein zu wollen ist sinnlos und sowieso ein Ding der Unmöglichkeit. Oben an der Spitze ist es eng. Aber wer braucht schon einen Platz an der Spitze? Worin liegt der Sinn, derart viel Energie aufzuwenden und sich abzurackern, um ganz oben zu stehen, wenn Glück und Wohlbefinden schlicht und einfach im guten Leben zu finden sind? Wir sollten uns eher eine Nische suchen, irgendwo in der Mitte, anstatt unsere Ellbogen zu benutzen, um diesen hirnrissigen Wettlauf ganz nach oben mitzumachen. Außerdem ist die Folge eines Platzes an der Spitze nur, dass einen niemand mehr mag. Das "Beste" ist, alles in allem betrachtet, ganz schön schwachsinnig. "Gut" lässt sich viel einfacher verwirklichen. Freundschaft. Sinnliches Vergnügen. Intellektuelle Erfüllung. Zeit. Das alles kann man ziemlich direkt erreichen, ohne gigantische Anstrengungen zu unternehmen, um Geld und Besitztümer anzuhäufen - nur um anschließend herauszufinden, wie wenig Bedeutung das alles hat. Warum tun wir es also? Das Problem denke ich liegt darin, dass es sich um ein vererbtes Wertesystem handelt; das Betriebssystem, auf dessen Grundlage wir alle funktionieren.

Entnommen aus: Robert Wringham "Das gute Leben. Wie Sie trotz Ihres öden Jobs glücklich leben können", aus dem Englischen von Ronald Gutberlet, Heyne Verlag, München 2020