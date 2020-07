Notker Wolf Gedanken zum Tag

Alleinsein wird zur Einsamkeit, wenn ich irgendwo ganz allein nächtige, in einem separaten Häuschen, zum Beispiel bei den Nonnen von Jamberoo in Australien.

Dienstag, 14. Juli 2020

Alleinsein wird zur Einsamkeit, wenn ich irgendwo ganz allein nächtige, in einem separaten Häuschen, zum Beispiel bei den Nonnen von Jamberoo in Australien. Ich hatte dort ein ganzes Häuschen für mich, war allerdings untertags bei den Nonnen. Ähnlich erging es mir in einer kleinen Pfarrei in Alaska. Ich wohnte allein in dem Holzhaus des Pfarrers. Ein komisches Gefühl, denn ich bin das nicht gewohnt. Angst hatte ich nicht, aber ich hatte keine Ansprechpartner. Doch auch hier blieb mir die Geborgenheit bei Gott durch das Gebet. Das ist ähnlich wie bei den kleinen Kindern. Sie müssen die Mutter nicht sehen, aber sie spüren es, wenn die Mutter außer Haus ist, und werden verunsichert. Sie fühlen sich hilflos. Allein schon das Wissen um die Präsenz der Mutter schafft Geborgenheit. Nicht als ob sie ständig auf Hilfe angewiesen wären, aber wenn es darauf ankommt, ist die Mutter da. Die Geborgenheit ist ein entscheidendes Pfund gegen die Einsamkeit. Wer sich in Gott geborgen weiß, der kann die Abgeschiedenheit suchen. Oder er kann auch Phasen der Einsamkeit durchstehen, wenngleich es im Normalfall sicher nicht gut ist, wenn der Mensch immer allein und einsam ist. Die Geborgenheit ist ein Antidot gegen die Einsamkeit. Deshalb müssen wir versuchen, Menschen von ihren ersten bis zu ihren letzten Atemzügen diese Geborgenheit zu vermitteln.

Entnommen aus: Notker Wolf "Ich denke an Sie. Die Kunst, einfach da zu sein", in Zusammenarbeit mit Simon Biallowons, Herder Verlag, Freiburg 2020