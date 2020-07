Moritz Schlick Gedanken zum Tag

Samstag, 11. Juli 2020

Nicht alle werden durch die Frage nach dem Sinn des Lebens beunruhigt. Die einen, nicht die Unglücklichsten, habe die Seele des Kindes, das noch nicht danach fragt; die anderen fragen nicht mehr, sie haben das Fragen verlernt. Zwischen ihnen stehen wir, die Suchenden. Wir können uns nicht auf die Stufe des Naiven zurückversetzen, den das Leben noch nicht mit seinen rätseldunklen Augen angeschaut hat, und wir wollen uns nicht zu den Müden und Blasierten gesellen, die an keinen Sinn des Daseins mehr glauben, weil sie in dem ihrigen keinen finden konnten. Wer die Ziele verfehlt hat, nach denen seine Jugend strebte, und keinen Ersatz fand, mag die Sinnlosigkeit seines eigenen Lebens beklagen: Er kann doch an einen Sinn des Daseins überhaupt glauben und ihn immer dort zu finden meinen, wo einer seine Ziele erreichte. Wer aber dem Schicksal die Verwirklichung seiner Zwecke abrang und dann findet, dass das Errungene nicht so wertvoll war, wie es schien – dass er irgendwie einer Täuschung zum Opfer fiel: der steht der Frage nach dem Wert des Lebens ganz ratlos gegenüber, und wie eine dunkle Wüste liegt vor ihm der Gedanke, dass alles nicht nur vergeht, sondern auch im Grund alles vergeblich ist.

Entnommen aus: Moritz Schlick "Vom Sinn des Lebens" in: "Mit Kant am Strand. Ein Lesebuch für Nachdenkliche", hrsg. von Brigitte Hellmann, dtv Verlag, München 2005