Franz Kamphaus Gedanken zum Tag

Leiden heißt in Gemeinschaft stehen mit dem gekreuzigten Herrn, Tröstung ist vorweggenommener Anteil an seiner Auferstehung. So können wir getrost unseren Weg gehen.

Freitag, 10. Juli 2020

Leiden heißt in Gemeinschaft stehen mit dem gekreuzigten Herrn, Tröstung ist vorweggenommener Anteil an seiner Auferstehung. So können wir getrost unseren Weg gehen. "Getrost" ist ein gutes Wort. Daraus spricht Gelassenheit, Zuversicht. (...) Wir sind nicht Herren des Tröstens, sondern nur Weitergebende. Als Getröstete trösten wir. Niemand von uns hat Trost, über den er verfügen und den er nach allen Seiten austeilen könnte. Der Trost wird empfangen, insofern trösten wir einander wechselseitig: Die Gemeinde als Trostgemeinschaft. (...) Wir rufen zum Heiligen Geist: "Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt …" Beistand, das heißt: Er steht hinter uns und zu uns. Gerade so ist er auch der Tröster. Er entreißt uns nicht den Konflikten, den Mühsalen und Rückschlägen, die wir erleben (…). Aber er ist bei uns als der Beistand. Das ist Trost. Unser Blick weitet sich, weil wir nicht mehr in Angst um uns selbst und in Angst vor anderen versinken. Wenn der Beistand hinter uns steht, dann haben wir den Rücken frei, auch Hände und Füße, Herz und Kopf. So können wir in allen Mühen der kirchlichen Erneuerung und auch in den eigenen Fragen des Lebens aufrecht unseren Weg gehen.

Entnommen aus: Franz Kamphaus “Der Schatz im Tongefäß. Warum wir stark sind, wenn wir schwach sind”, hrsg. von Regina Groot Bramel, Patmos Verlag, Ostfildern 2019